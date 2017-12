Von Hannah Geiger

13.12.2017 - Die Vorgeschichte von „Mad“ Mary McArdle (Seána Kerslake) ist hart. Weil sie einem jungen Mädchen eine Narbe mitten im Gesicht verpasst hat, verbringt sie sechs Monate hinter Gittern. Und nach der Entlassung ist nichts mehr, wie es war. Ihre Mutter hat ihr Zimmer als Abstellkammer genutzt, und ihre besten Freundin Charlene (Charleigh Bailey) steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

In das Spießermilieu, das Charlene sich aufgebaut hat, passt Mary nicht rein. Sie ist rotzig und hat keine Lust auf Angepasstheit. Ihr Motto lautet Dosenbier und Kinnhaken, und noch am Abend ihrer Entlassung fängt sie fast eine Schlägerei an.

Aus Freundschaft wird in einer ausgelassenen Nacht mehr

Um eine stressfreie Hochzeit zu haben, verwehrt die leicht narzisstische Charlene Mary, ein Date zu ihrer Hochzeit mitzubringen. Dem will Mary sich nicht kampflos hingeben und macht sich auf die Suche nach der passenden Begleitung. Bei der Partnersuche werden die Enge der irischen Kleinstadt Drogheda, in der der Film spielt, und das abgelebte Arbeitermilieu, in dem Mary groß geworden ist, deutlich. Ein Kandidat nach dem anderen scheidet aus, und nur durch Zufall lernt Mary die Musikerin Jess (Tara Lee) kennen.

Was erst den Anschein einer Freundschaft hat, wird in einer ausgelassenen Nacht im Hotelzimmer mehr. Die sonst so störrische Mary blüht auf und fühlt sich von der einzelgängerischen Jess verstanden.