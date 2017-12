Wie sehr die ursprünglichen ProtagonistInnen – neben Jones und LaBruce kommen John Waters, Lynn Breedlove, Donna Dresch, Tom Jennings und viele andere zu Wort – mit dieser Einstellung zwischen allen Stühlen saßen, belegt Queercore auf eindrucksvolle Weise.

Wie subversiv kann man in heutigen Zeiten noch sein?

Damit liefert Leyser ein wichtiges Zeitdokument, das nicht nur die Überschneidungen mit der Riot-Grrrl-Bewegung aufzeigt, sondern auch, was später populär gewordene Acts von Pansy Division bis hin zu Peaches und Gossip dem Geist des Queercore zu verdanken haben. Der Mix aus körnigen Konzert- und Filmausschnitten, Zine-Collagen und aktuellen Interviews bildet eine mehr als würdige Hommage an die DIY-Ästhetik des Punk. Darüber hinaus wirft Leysers Doku die Frage auf, wie es heute um den Balanceakt zwischen Anpassung und Widerstand in der LGBTI-Bewegung bestellt ist.

Wir haben die Ehe für alle – schön und gut. Doch was ist mit den „Freaks an den Rändern“ (O-Ton Jody Bleyle von der Punkband Team Dresch)? Wie subversiv können wir überhaupt noch sein in einer Zeit, in der „queer“ als modisches Accessoire in Form anklebbarer Schnurrbärte zu haben ist und Popstars wie Miley Cyrus sich als „genderfluid“ outen? Es ist Zeit für eine neue Gegenbewegung! Das zumindest legt dieser kraftvolle Rückblick nahe.

Queercore – How to Punk a Revolution, D/ USA 2017, Regie: Yony Leyser, engl. OF mit dt. Untertiteln, ab 07.12. im Kino