Von Karin Schupp

l-mag.de, 27.7.2017 - Im Sommer bringt Hollywood traditionell seine gigantomanischen Action-Blockbuster ins Kino, die mit Materialschlachten in 3-D und Dolby-Surround wuchern. Dazwischen aber versteckt sich in diesem Jahr ein britisches Kammerspiel in Schwarzweiß, das mit seiner Länge von nur 71 Minuten selbst Woody Allen-Filme weitschweifig wirken lässt.

Dass Sally Potter (Orlando) darauf verzichtete, The Party künstlich auf die Standardlänge aufzublasen, war eine gute Entscheidung: Rasant und dicht erzählt erleben wir quasi in Echtzeit eine Dinnerparty, die noch vor dem Servieren der Canapés zum Debakel wird, womöglich in einer Katastrophe endet und dennoch mehr Komödie als Drama ist.

Da sprühen die Funken schon beim Smalltalk

Die Politikerin Janet (Kristin Scott Thomas) hat etwas zu feiern: Ihr winkt ein Ministerinnenposten in der neuen Regierung. Und während sie Anrufe von Gratulanten und – zwischendurch – ihrer Affäre annimmt, sitzt ihr Mann Bill (Timothy Spall) mit düsterer Miene im Wohnzimmer und dreht die Musik auf.

Die Gäste kommen: Janets beste Freundin April (Patricia Clarkson), eine zynische Nihilistin, die ihren Lover Gottfried (Bruno Ganz) ständig augenrollend für seine esoterischen Platitüden abkanzelt, Bills beste Freundin Martha (die lesbische Schauspielerin Cherry Jones als feministische Professorin, die ihrer Figur in der Serie Transparent ähnelt), die von ihrer schwangeren Frau Jinny (Emily Mortimer) mit der Nachricht überrumpelt wird, dass sie Drillinge erwartet, und der hypernervöse Banker Tom (Cillian Murphy), dessen Frau sich verspäten wird und doch eine heimliche Hauptrolle spielt.