Neues von der Nationalmannschaft

Nach zwei Spieltagen pausiert die Bundesliga, und für die Nationalteams geht’s zu den Frühjahrsturnieren an die Algarve, nach Zypern oder zum SheBelieves Cup (1.-8. März) in die USA. Dort spielen sich zum dritten Mal die USA, Frankreich, England und das Team von Steffi Jones für die anstehenden Aufgaben warm. In diesem Jahr ist das die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich. Hier steht das deutsche Nationalteam vor einer neuen Herausforderung: Nach der 2:3 Niederlage gegen Island im Hinspiel, muss jetzt alles gewonnen werden, um die Teilnahme an der WM nicht zu gefährden. Zum Showdown kommt es dann am 1. September, wenn das Rückspiel in Island ansteht.

Und wie steht es in der Liga und der Champions League?

In der Liga-Tabelle führen die favorisierten Vorjahresmeisterinnen aus Wolfsburg mit zwei Punkten vor den Freiburgerinnen, die eine tolle Hinrunde gespielt haben. Bayern München liegt mit einem Punkt dahinter auf dem dritten Platz, gefolgt von den Turbinen aus Potsdam. Das verspricht eine spannende Rückrunde im Kampf um die Meisterschaft und den begehrten zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Hier spielen die Wolfsburgerinnen in dieser Saison wieder mit um den Titel. Gewinnen sie das Viertelfinale im März gegen Prag, treffen sie im April im Halbfinale auf Chelsea. Das Finale wird am 24. Mai in Kiew ausgetragen, und aller Wahrscheinlichkeit nach kämen dann die Gegnerinnen vom zurzeit den europäischen Fußball dominierenden Verein aus Lyon.

Das Endspiel um den DFB-Pokal steigt schon eine Woche vorher in Köln, und der letzte Spieltag der Bundesliga wird am 3. Juni ausgespielt.

Die Sommerpause lässt sich dann mit der Männer-WM in Russland (14.6. - 15.7.2018) überbrücken, bevor es für die Frauen dann im September mit WM-Qualifikation, Bundesliga, Pokal und Champions League weiter geht.

Alles rund um den Frauenfußball mit Terminen, News und Tabellen findet ihr auf Uta Zorns Website Cornerkick.