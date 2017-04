Von Karin Schupp

l-mag.de, 15.3.2017 - Dachdeckerin Dallas (Erika Linder) hat sich gerade von ihrer Freundin getrennt, Moderedakteurin Jasmine (Natalie Krill) hat sturmfreie Bude, weil ihr Verlobten verreist ist. Dallas ist eher nicht so der Beziehungstyp, Jasmine ist hetero. Glauben sie jedenfalls beide. Schon bei ihrer ersten Zufallsbegegnung treffen sich ihre Blicke, und auch wenn Jasmine sich anfangs gegen Dallas’ recht aufdringliche Baggerei wehrt, tut sie das doch so halbherzig, dass sie schnell im Bett landen. Und auf dem Tisch. Und am Kühlschrank. Und in der Badewanne…

Und dass aus der stürmischen Affäre auch mehr werden könnte, wird während einer kleinen Sexpause am Ufer des Ontariosees – der Film spielt in Toronto –, klar. Aber auch wenn Jasmine während dieses gemeinsamen Wochenendes keine Zeit für ihre Hochzeitsvorbereitungen findet: Sie ist, wie gesagt, mit einem Mann verlobt…

Die Kamera schwenkt nicht auf wehende Vorhänge um...

Below Her Mouth wird gerne mit Blau ist eine warme Farbe verglichen, weil er ebenfalls lange und explizite Sexszenen hat, ohne dass die Kamera auf wehende Vorhänge umschwenkt – und in beiden Fällen verließen Zuschauer deswegen die Premierenvorstellung. Aber hier enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn im Gegensatz zum französischen Cannes-Gewinner hat Below Her Mouth keine nennenswerte Handlung, er spielt zudem im Wesentlichen an nur drei Tagen statt über Jahre hinweg und wurde – sein bestes Verkaufsargument! – von einer rein weiblichen Crew gedreht.

Sexszenen - mit weiblichem Blick gedreht

Den Vorwurf des “männlichen Blicks”, der dem Blau ist…-Regisseur gemacht wurde, muss er sich also nicht anhören. Nicht nur Drehbuch, Regie und Produktion, nein: alle Jobs vor und hinter der Kamera gingen an Frauen, der einzige Mann ist der Schauspieler, der Jasmines Verlobten spielt.

“Wir fühlten uns underrepräsentiert, was die weibliche Perspektive angeht”, sagte Regisseurin April Mullen zur Premiere beim Filmfestival in Toronto. “Was bedeutet Sex für uns? Was macht uns an? Und wie wird das auf der Leinwand dargestellt? Wenn jede wichtige Person [in der Crew] dem Film ihren kreativen, weiblichen Touch geben würde – wie würde das aussehen?”