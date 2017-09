Wurde der Cast bei den Dreharbeiten in Israel erkannt?

Wir waren gar nicht in Israel, sondern haben in Los Angeles gedreht. Wir haben nur ein paar Einstellungen vor Ort gefilmt, aber die Schauspieler waren nicht dort. Wir hatten ein Fake-Totes Meer in den Universal Studios und eine Fake-Klagemauer bei Paramount.

Gibt es neue nicht-binäre oder trans* Charaktere?

Ja, es wird um Alis Beziehung mit der eigenen Geschlechtsidentität gehen. Wir erzählen Davinas Geschichte. Und in Mauras Welt gibt es noch weitere Transschauspieler und –charaktere.

Wurden auch schon mal Ideen verworfen, weil sie zu verrückt waren?

Ja, als Ali auf dem Frauenmusikfestival in Staffel 2 halluziniert, wie Tante Gittel [ein Trans-Charakter am Hirschfeld-Sex-Institut im Berlin der 30er Jahre] den Nazis begegnet, gab es die Überlegung, daraus eine Musiknummer mit Singen und Tanzen zu machen. Ich bin froh, dass wir das rausgeworfen haben, weil wir so etwas nicht unbedingt mit dem Holocaust verbinden sollten.

Es war zu hören, dass es in Staffel 5 einen neuen Showrunner geben wird. Können Sie dazu etwas sagen?

Okay, nein. Ich habe die Serie erfunden, aber schon seit Staffel 2 waren Jill Gordon und Bridget Bedard Showrunnerinnen. Ich verlasse die Serie nicht, ich arbeite nicht weniger. Ich führe häufig Regie, ich schreibe viel Drehbücher. Dass ich mich zurückziehe und jemand anders übernimmt, ist eine Falschmeldung. Jill Soloway zieht sich nicht zurück!

Was ist die überraschendste Reaktion, die Sie für Transparent bekommen haben?

Gute Frage. Am schockierendsten finde ich es, wenn mir Leute sagen, dass sie durch die Serie ihr Trans-Coming Out hatten. Zuvor trauten sie sich nicht, aber durch Transparent wurde ihnen klar, dass sie als trans akzeptiert werden können. Sie sagen ihren Familien, dass sie sich die Serie ansehen sollen, und rufen danach an, um sich bei ihnen zu outen. Eine Serie, in der die Trans-Person einfach dazugehört, normalisiert das Thema wirklich und zeigt, dass man durch ein Coming Out nicht seine Familie verlieren muss. Das ist riesiger Effekt der Serie, den ich wirklich nicht erwartet habe.

Wissen Sie schon, wie die Serie für Maura ausgehen wird?

Nein. Aber alle Familienmitglieder müssen ein wenig unglücklich bleiben, damit wir mehr Stories haben. Das gilt auch für Maura: Frustriert bleiben, weitersuchen, weiterträumen und versuchen, die Person zu werden, die man wirklich ist.

Transparent, Staffel 4: 10 Folgen (USA, 2107) - bei Amazon Prime, aktuell nur in der englischen Originalversion; wann die deutsch synchronisierte/ untertitelte Version online stehen, ist noch nicht bekannt