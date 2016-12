Von Karin Schupp, l-mag.de, 17.12.2016

Zornige indische Göttinnen: Feministisches Bollywood

Worum geht’s? Ein Mädelswochenende auf Goa, das als fröhliches Sex and the City auf Indisch beginnt, sich aber im letzten Drittel in ein schockierend düsteres Drama verwandelt. (Lest hier unsere L-MAG-Filmkritik.)

Und was ist daran lesbisch? Zwei der Hauptfiguren sind ein Paar und werden heiraten. Das enthüllen sie aber erst im Laufe des Films – vorher könnt ihr raten, wer es ist!

Fazit: Schöne Frauen, tolle Bilder und eine hochaktuelle Kritik an der Frauenfeindlichkeit und Gewalt gegen Frauen in Indien - aber auch eine emotionale Achterbahnfahrt, die inhaltlich ein bisschen überfrachtet ist.

Zornige indische Göttinnen (lief im Kino als „7 Göttinnen“), Indien/ Deutschland 2015, Regie: Pan Nalin, Mit: Sarah Jane Dias, Anushka Manchanda, Pavleen Gujral u.a., 100 Min.

Auf DVD und bei vielen Streamingdiensten