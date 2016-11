Von Karin Schupp

l-mag.de, 22.11.2016 - In der aktuellen Staffel von Supergirl gibt es zwei lesbische Charaktere, und auch Navy CIS: New Orleans führte gerade einen lesbischen Special Agent ein – ein Hoffnungsschimmer, nachdem das bisherige Jahr 2016 in den USA als Lesbenfriedhof in die Geschichte eingegangen ist: The 100, Orange is the New Black, The Walking Dead und so weiter - bis Oktober mussten schon 25 queere Frauen sterben, was einen unüberhörbar lauten Aufschrei der Fans zur Folge hatte (wir berichteten in L-MAG Sep./ Okt. 2016).

Und wie sieht es in der neuen TV-Saison aus? Die US-Organisation GLAAD, die sich für die Sichtbarkeit von LGBTQ in den Medien einsetzt, zählt seit 2005 jedes Jahr alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und queeren Charaktere sämtlicher TV-Serien. Für die laufende Saison 2016/ 2017 gibt es gute Nachrichten, für Lesben aber auch einige schlechte.

So viele LGBTQ-Charaktere gab's im US-Fernsehen noch nie

278 LGBTQ-Haupt- und Nebenfiguren zeigen die US-Serien zurzeit – mehr als je zuvor! (2015/16: 271)