Hier finden sich drei positivere Beispiele, wenn auch nur im Nebencast: In der Tragikomödie Mit besten Absichten hängt sich Marnie (Susan Sarandon), deren Tochter Lori wenig Zeit für sie hat, in das Leben anderer Leute rein und hilft bei der Organisation der Hochzeit von Loris Freundin Jillian (Cecily Strong) mit Dani (gespielt von der lesbischen Schauspielerin Rebecca Drysdale). In Equity – Das Geld, die Macht und die Frauen, von einer überwiegend weiblichen Crew gedreht, wird Investmentbankerin Naomi (Anna Gunn) in den Strudel eines Finanzskandals hineingezogen und gwerät ins Visier einer lesbischen Staatsanwältin Sam (Alysia Reiner, Orange is the New Black). Und in The Comedian kehrt Robert de Niro als abgehalfter Comedy-Star in seine alte Heimat zurück, wo gerade die Hochzeit seiner Nichte Brittany (Lucy de Vito) mit Frankie (Kelly McCrann) bevorsteht (Kinostart: 31 Aug.).