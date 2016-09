Von Sabine Mahler

l-mag.de, 15.9.16 - Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres haben das Antidiskriminierungsnetzwerk „Schule der Vielfalt“ und SCHLAU NRW eine Checkliste für Schulen herausgegeben, um aktiv gegen Homo- und Transphobie in Schulen vorzugehen. In der Handreichung ist dazu zu lesen: „Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Sie ist nicht nur deren Zukunft, sondern gleichsam ihre Basis.“

Angst vor einem Outing in der Schule

Eine aktuelle Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) bestätigt, dass homo- oder transsexuelle Jugendliche immer wieder Diskriminierung in der Schule erfahren. Dementsprechend hoch ist die Rate der Jugendlichen, die sich vor einem Outing in der Schule scheuen. Folglich ist der Bedarf nach Informationen zu diesem Thema in den letzten Jahren immer größer geworden.

Wertvolle Tipps, konkrete Empfehlungen

Die Checkliste soll es Lehrern und Lehrerinnen erleichtern, die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an ihrer Schule zu unterstützen. Die Handreichung gibt wertvolle Tipps für den respektvollen Umgang mit LGBTI-Jugendlichen und Lehrkräften an Schulen. Darüber hinaus beantwortet die Broschüre sämtliche Fragen zum Thema und gibt konkrete Handlungsempfehlungen und Tipps zur Beratung von Schülern.

Bei „Schule mit Vielfalt“ handelt es sich um ein bundesweites Antidiskriminierungsnetzwerk, welches Schulleitungen berät, Lehrkräfte fortbildet und den Schulen ein Netzwerk im Kampf gegen Homo- und Transfeindlichkeit bietet. Hinter SCHLAU NRW verstecken sich verschiedene Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekte zu geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen in Nordrhein-Westfalen.

Die Broschüre „Wie Sie die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Ihrer Schule unterstützen können Checkliste und Handlungsempfehlungen für Schulen zum Thema LSBTI*Q“ gibt es hier als PDF und kann bei beiden Initiativen kostenlos bestellt werden.