Sabine Mahler

l-mag.de, 15.4.2017 – Der Salzburger Weihbischof Andreas Laun machte bereits in der Vergangenheit Schlagzeilen wegen homophober und menschenrechtsverletzender Äußerungen. Am 24. März 2017 holte er aber zu einem besonders harten Schlag aus: Auf der Homepage kath.net lud er einen regelrechten Hetzartikel gegen Homosexuelle hoch. In diesem angeblichen „Hirtenbrief“ werden Homosexuelle in die Nähe von Pädophilen gedrängt, als „irgendwie gestört“ und „mit anatomisch einer kleinen Missbildung“ bezeichnet. Außerdem fordert der Bischof darin dazu auf, Homosexualität mit gottgegebenen Waffen zu bekämpfen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben daraufhin mehrere deutsche Politiker bekannt gegeben, Strafanzeige gegen Andreas Laun gestellt zu haben. Zu ihnen gehören die Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Brunner, Dr. Eva Högl und Johannes Kahrs sowie Christopher Jäschke, der stellvertretende Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft SPDqueer Berlin. Alle vier gehören der SPD an (und nicht beispielsweise der CDU – nur falls es da draußen tatsächlich eine Person gibt, die das ernsthaft in Erwägung gezogen hatte).

"Menschenverachtende und hetzende Äußerungen"

Jäschke äußerte sich klar zu den Vorfällen: „Bei solchen menschenverachtenden und hetzenden Äußerungen ist auch strafrechtlich gegen einen Bischof der katholischen Kirche vorzugehen.“ Darüber hinaus wird es auch ein rechtliches Nachspiel für das von Laun geleitete Internetportal geben: Der Vorwurf der Verbreitung und Veröffentlichung von Schriften die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufrufen, sind Bestandteil des Strafantrags.

Der sogenannte „Hirtenbrief“ ist noch auf kath.net zu finden, und wer sich Ostern verderben möchte, kann ihn und viele weitere Artikel zum Thema Homosexualität auf besagter Seite lesen (wir möchten sie nur nicht hier verlinken!). Die katholische Kirche hat sich bisher nicht dazu geäußert.