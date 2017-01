"Ich demonstriere als Feministin, als Frau und als Lesbe"

Die Intersektionalität zieht auch andere lesbische und queere Frauen an. “Ich demonstriere als Feministin, als Frau und als Lesbe”, sagt Elizabeth Ziff, Leadsängerin der Band BETTY, gegenüber L-MAG. “Meine Queerness ist durch Politik ebenso bestimmt wie durch Lust. Alle Frauen sollten gleichberechtigt und frei sein, nicht nur einige von uns. Und jetzt, wo ‘Twitler’ an der Macht ist, müssen wir mit unseren Stiefeln, Absätzen und nackten Füßen so fest wie möglich auf den Boden stampfen, weil aus dieser politischen Katastrophe eine Revolution hervorgehen muss. Meine Religion ist Feminismus. Meine Lust ist lesbisch. Meine Füße marschieren. Meine Faust ist in der Luft.”

Infos zum "Women's March on Washington": auf ihrer Webseite und Facebook.

In Berlin findet ebenfalls am Sa, 21. Januar die Solidaritätsdemo "Women's March on Washington in Berlin", organisiert von den "Democrats Abroad Germany". Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Weitere Infos auf Facebook.

Merryn Johns ist die Chefredakteurin des US-Lesbenmagazins Curve.