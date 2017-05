Zudem engagiert sich der LIB auch bei der neuen Kampagne des Berliner Bündnisses gegen Homophobie. Anlässlich des Evangelischen Kirchentags, der am 24. Mai in Berlin beginnt, hängen seit heute in der ganzen Stadt Plakate mit dem Slogan „Traut euch! Traut uns! Religion und Homosexualität schließen sich nicht aus“.

Die TGD erklärt ihr Eintreten für die Ehe-Öffnung mit dem Koran selbst: Dort ist keine Passage zu finden, in welcher geschrieben steht, dass eine Ehe aus Mann und Frau bestehen müsse. Dieser Lesart des Koran dürften jedoch nicht alle muslimischen Vereine in Deutschland zustimmen. Im Regelfall schweigen die großen türkischen Verbände, wie etwa der „Zentralrat der Muslime“, jedoch zu diesem hochbrisanten Thema.

Dennoch ist ein gewisser Trend festzustellen: Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind auch 67 Prozent der wenig religiösen Muslime in Deutschland für die Öffnung der Ehe.