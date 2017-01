Der Erotikthriller, der beim Filmfestival in Cannes Premiere hatte und der international erfolgreichste Spielfilm Koreas ist, ist voller Irrungen, Wirrungen, hat überraschend humorvolle Momente und beeindruckt durch seine opulente Bildgewalt, was ihn allerdings auch ein wenig artifiziell wirken lässt.

Erotisch oder "männlich-pornografischer" Blick?

Vor allem beim lesbischen Publikum aber polarisiert er wie zuvor nur der Cannes-Gewinner Blau ist eine warme Farbe (2013), und die Parallelen sind offensichtlich: Ein männlicher Regisseur verfilmt die lesbische Liebesgeschichte einer lesbischen Autorin, und auch hier trifft die Kritik ganz besonders die (drei längeren!) Sexszenen, die Park, so der Vorwurf, als pornographische Nummernrevue aller lesbischer Sexstellungen inszeniert habe - der männlich-heterosexuelle Blick eben.

Nun bleibt es jeder Zuschauerin selbst vorbehalten, wie anregend sie den Sex findet (und sollte sich dafür auch nicht entschuldigen müssen). Schwerer erträglich ist da schon, wie sehr sich Park in der Darstellung von Hidekos sadistischem Onkel, bei dem sie wie eine Gefangene lebt, verliert. Kouzuki sammelt nämlich nicht nur erotische Literatur, sondern zwingt seine Nichte auch dazu, vor männlichen Gästen daraus vorzulesen. Die ausgiebige Inszenierung seiner sexuellen Machtgelüste und der brutale Showdown zwischen Kouzuki und Fujiwara hätten deutlich kürzer ausfallen können – zumal der Film ohnehin viel zu lange geraten ist.

Keine der beiden hat Sex mit einem Mann, keine Lesbe stirbt...

Wer sich Die Taschendiebin ansieht, muss bereit sein, in eine klassische Märchenwelt einzutauchen, in der - wie schon bei den Gebrüdern Grimm - die Guten am Anfang schlimmes Leid erfahren, und die Bösen am Ende grausam bestraft werden. Und immerhin: Anders als in vielen aktuellen Drehbüchern fängt keine der beiden Frauen etwas mit einem Mann an, und keine Lesbe stirbt!

Und wer die Story lieber ungefiltert aus Lesbensicht genießen will, greife zu Sarah Waters' Romanvorlage Solange du lügst (erschienen bei Krug & Schadenberg).

Die Taschendiebin (OT: Agassi), Korea 2016, Regie: Chan-wook Park, mit Tae-ri Kim, Min-hee Kim u.a., 245 Min., Kinostart: 6. Jan. 2017