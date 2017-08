Von Karin Schupp

l-mag.de, 13.8.2017 - Habt ihr Orange is the New Black (Netflix) und Transparent (Amazon) schon rauf und runter geschaut, oder sind euch diese Serien nicht lesbisch oder unterhaltsam genug? Da gibt es Alternativen bei den zahlreichen Streamingdiensten, die - anders als die Fernsehsender - auch vor Lesbenserien nicht zurückschrecken und einige Geheimtipps im Angebot haben (nur The L Word gibt’s leider nach wie vor nur auf DVD!).

1. Lip Service (GB, 2010-2011)

Worum geht's? „Talking, laughing, loving, breathing/ Fighting, fucking, crying, drinking..." in Glasgow: Im Mittelpunkt stehen die coole Aufreißerin Frankie (Ruta Gedmintas) und ihre Ex Cat (Laura Fraser), die noch Gefühle füreinander haben, und die chaotische Tess (Fiona Button) mit ihrem Händchen für die falschen Frauen. Die BBC-Serie der lesbischen Drehbuchautorin Harriet Braun ist mindestens so sexy wie The L Word, aber weniger glamourös (es wird sogar gearbeitet!), und im Hauptcast sind auch zwei Heteromänner.

Die Stars: Ruta Gedmintas hat Shane-Potenzial und spielte auch in der US-Serie The Strain eine bisexuelle Rolle. Heather Peace, die einzige offen lesbische Hauptdarstellerin, ist mittlerweile auch als Musikerin erfolgreich.

Wo? 2 Staffeln à 6 Folgen (OmU) bei Flimmit und Juke