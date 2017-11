Von Julius Brockmann

9.11.2017 - Zu Weihnachten bringt der amerikanische Kaffeekettenbetreiber Starbucks seit 20 Jahren die so genannten Holiday Cups auf den Markt. Spezielle Becher mit winterlichen Motiven auf rotem Grund. Soweit, so unspektakulär. Wären da in diesem Jahr nicht zwei kleine Aufreger. Denn, oh Schreck, die Weihnachts-Becher sind das erste Mal in ihrer Geschichte nicht rot. Allein das hat gerade in den USA und in Großbritannien für Schlagzeilen gesorgt.