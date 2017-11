"Menschen verloren ihre Existenz, ihre Familien, ihr Leben"

„Kanadier, die sich als lesbisch, schwul, bisexuelle, transgender, queer oder two-spirit definieren, wurden wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ungerecht behandelt – im Job gefeuert oder nicht befördert, überwacht, verhaftet, verurteilt, und boshaft bloßgestellt“, so Trudeau. „Menschen verloren ihre Existenz, ihre Familien und einige sogar ihr Leben. Heute bieten wir allen, denen wir, die Regierung Kanadas, Unrecht angetan haben, unsere längst überfällige Entschuldigung an. Wir hoffen, dass wir mit dem Eingeständnis unserer Fehler den entscheidenden Schritt gehen, den LGBTQ2-Menschen in Kanada verdienen.“

Finanzielle Entschädigung und weitere Bemühungen

Mit der Entschuldigung ist auch eine finanzielle Entschädigung von Betroffenen verbunden, für die 145 Mio. Dollar (ca. 96 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Außerdem kündigte die Regierung mehrere konkrete Maßnahmen an, darunter einen neuen Regierungsberater und eine eigene Abteilung, die Regierungsinitiativen zu LGBTQ2-Themen fördern sollen, die Streichung des Geschlechtseintrags in Formularen und die Einführung eines „X“ in Reisepässen für Menschen, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren, sowie ein Gesetz, das Menschen vor Diskriminierung und Hass-Verbrechen wegen ihrer Geschlechtsidentität schützen soll.

Von der bundesdeutschen Regierung sind ähnliche Initiativen leider nicht bekannt.

Die komplette Rede zum Nachlesen (auf Englisch) steht hier.

* Two-Spirits sind das so genannte "Dritte Geschlecht", das Teil der Kultur nordamerikanischer Ureinwohner ist.