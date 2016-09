Von Dana Müller

l-mag.de, 29.9.16 - „Frauen starten mit gleichen Karrierechancen wie Männer – kommen aber nicht in gleicher Weise ans Ziel. An ihren Qualifikationen liegt es nicht“, weiß Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Auch dieses Jahr gehört sie neben Manuela Schwesig (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) zu den Schirmherrinnen von „herCAREER – Die Karrieremesse für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen“.

Informieren, Networken - und die L-MAG-Verlegerin treffen

Neben einem breiten Informationsangebot mit über 100 Ausstellenden ist das oberste Ziel Vernetzung, denn ohne Kontakte keine Karriere. Vorträge, Diskussionen, MeetUps und Talks drehen sich um Themen wie Existenzgründung, Familie und Beruf, Führung und Kommunikation, Wissenschaft und Technik. Für alle, die an ihrer Karriereplanung feilen, eine interessante Gelegenheit, anderen „starke“ Frauen zu treffen!

L-MAG ist Medienpartner und mitten im Getümmel. Beim Karriere-MeetUp steht L-MAG-Verlegerin Gudrun Fertig in kleiner Runde Rede und Antwort zum Thema „Offen lesbisch sein im Job – Befreiung oder Karriere-Killer?“ (13. Okt., 14:15 Uhr).

Das Tagesticket kostet 20 Euro (für beide Tage: 30 Euro); wer sich vorab online registriert, zahlt nur die Hälfte. Kostenlos kommt ihr rein, wenn ihr studiert – oder auf unsere Verlosungsseite klickt: Hier gibt's 10 Tagestickets zu gewinnen!

herCAREER, 13.-14. Oktober 2016, Ort: MTC world of fashion, München

Alle Infos: www.her-career.com