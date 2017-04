Das Schloss Mansfeld, 974 erstmals urkundlich erwähnt, ist ein geschichtsträchtiger Ort für Region. Seit der evangelische Förderverein Schloss Mansfeld e.V. 1999 Eigentümer und Verwalter des Schlosses ist, wurde das Gemäuer mit Vereinsmitteln und staatlichen Fördergeldern aufwändig saniert und ist nun eine „Christliche Jugendbildungs- und Begegnungsstätte“ mit öffentlichem Café, Tagungs- und Feierräumen, seit 2008 kann dort auch geheiratet werden.

„Frechheit sowas“ – Empörung im Landkreis

Dass die konservativen Werte eines evangelischen Vereins über den Gesetzen stehen sollen, halten nun auch viele in Sachsen-Anhalt für einen Skandal. So findet Grit Merker, Sprecherin des LSVD Sachsen-Anhalt: „Es ist traurig, dass 2017 immer noch Trauungen von Lesben und Schwulen mit Verweis auf so genannte konservative Werte abgelehnt werden.“

Die Meldung der MZ löste auf Facebook am Freitag eine Welle der Empörung aus. Über 70 Kommentare, die meisten schockiert von der homophoben Haltung des Vereins. Christa M. schrieb empört: „Kennen die Vertreter des Vereins die in Deutschland geltenden Gesetze nicht, oder kennen die nur ihre Rechte, in Fördertöpfe zu greifen, die auch von homosexuellen Menschen durch ihre Abgaben gefüllt werden - Frechheit sowas.“

Uwe W. kommentierte aus Insidersicht: „Diese Entscheidung wurde allein vom Vorstand getroffen, in dem kein einziger Mansfelder sitzt. Einzelne Mitglieder aus Mansfeld haben bereits protestiert.“ Einige der wenigen Gegenstimmen: „Für Mann und Frau wurde die Ehe erfunden. Eine Institution, um Kinder hervorzubringen und den Fortbestand der Menschheit zu sicher. (...) Ich frage mich ob die Hobbyautoren schon mal darüber nachgedacht haben oder in blinder Homosexuellenverehrung das Aussterben der eigenen Art fördern...“, schrieb Jens O.

"Homophobie darf nicht belohnt werden"

Für den LSVD Sachsen-Anhalt jedenfalls ist klar: „Wir bestärken die Stadt Mansfeld und den Bürgermeister Voigt darin, weiterhin für die Akzeptanz aller Menschen und die Gleichwertigkeit von Liebesbeziehungen einzutreten. Wir bitten Sie, gegenüber dem Förderverein deutlich zu machen, dass Homophobie eine Gefahr für ein respektvolles Zusammenleben ist“, fordert Sprecherin Grit Merker die Stadt auf. „Das Land Sachsen-Anhalt sollte darauf drängen, dass staatlich geförderte Institutionen oder Vereine niemandem diskriminieren. Homophobie darf nicht belohnt werden.“