Von Anja Kümmel

l-mag.de, 10.8.2017 - „Das einzige Paar, das es schafft, im Kompromiss glücklich zu sein!“ Dieses eher zweifelhafte Kompliment bekommen „die Hannas“ – Anna (Anna König) und Hans (Till Butterbach) – gleich am Anfang des Films bei einem Abendessen mit einem befreundeten Paar zu hören. Und tatsächlich scheint bei den „Hannas“ alles in perfekter Ordnung zu sein: Liebevoll pflegen die beiden Thirty-Somethings ihre gemeinsame Kochobsession und all die kleinen Beziehungsrituale, die sich in 15 Jahren eben so eingeschlichen haben.

Erst als Anna in ihrer Physiotherapiepraxis die ausgeflippte Weltenbummlerin Nico (Ines Marie Westernströer) kennen lernt und Hans sich beim Hardcore-Abhärtungsbootcamp in die unnahbare Fitnesstrainerin Kim (Julia Becker) verguckt, ist es aus mit der Pärchenroutine. Nur allzu gerne lässt sich Anna von Nicos überbordenden Fantasien umgarnen, während Hans und Kim sich wilde Verfolgungsjagden durchs nächtliche Berlin liefern. Und da beide „Hannas“ derart mit ihrem Parallel-Verknalltsein beschäftigt sind, fällt ihnen noch nicht einmal das merkwürdige Verhalten des jeweils anderen auf. Nur ihre Freunde verstehen plötzlich gar nichts mehr.

Es ist so erfrischend wie erfreulich, wie wenig Trara Julia C. Kaiser in ihrem zweiten Langfilm nach Das Floß (unsere Filmkritik) um die verschiedenen Spielarten von Sex und Liebe macht. Die Tatsache, dass Anna sich in eine Frau verliebt, wird ebenso unaufgeregt dargestellt wie die BDSM-Spielbeziehung, die Hans und Kim miteinander beginnen.