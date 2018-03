Von Anja Kümmel

21.3.2018 - Wer empfindlich auf Stroboskoplicht reagiert, sollte bei einigen Szenen in Joachim Triers viertem Spielfilm besser die Augen schließen. Zum Beispiel in jener Sequenz, in der Thelma (Eilie Harboe), festgeschnallt auf einem Krankenhausbett, einem stetig steigenden Stresslevel in Kombination mit Lichtblitzen ausgesetzt wird, um einen epileptischen Anfall bei ihr auszulösen.

Obwohl der Horror in Thelma eher auf leisen Sohlen daherkommt, ist diese Szene eine der verstörendsten des Films. Die Kälte der medizinischen Apparaturen, der distanziert-grausame Blick des Arztes – all das erinnert nicht nur an eine High-Tech-Version von Der Exorzist, sondern steht auch in der Tradition des Female Body Horror, in dem die Unterdrückung weiblicher Sexualität und Stärke durch patriarchale Strukturen ein zentrales Thema ist.