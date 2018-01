Von Isabel Lerch

18.1.2018 - Gestern startete auf YouTube Staffel 2 des internationalen Drag King Contests King Me: Rise of a Drag King. Zu den zwölf Kandidaten gehört auch der deutsche Drag King „Hans Schwanz“, eine Klischeefigur des typisch deutschen Mannes mit Lederhose und Bier in der Hand.

Verkörpert wird „Hans Schwanz“ von der Kölnerin Stephanie Weber, die seit knapp zehn Jahren als Künstlerin und Queer-Aktivistin in Workshops, im TV, in Vorträgen und auf Bühnen mit dem Thema „Drag“ unterwegs ist (und auch hinter dem Youtube-Kanal The Queer L-Vlog - wir berichteten – steckt).

In dem von US-Drag Kings produzierten Wettbewerb treten die Kontrahenten in zehn Performance-Challenges gegeneinander an und werden nach und nach von einer Jury ausgesiebt, bis im Staffelfinale der King Me-König gekrönt wird.

Im Interview mit L-Mag Online spricht Stephanie Weber über "Hans Schwanz", die Show und die politischen Aspekte des Themas Drag.

L-MAG: Wann bist du das erste Mal mit dem Thema „Drag“ in Berührung gekommen?

Stephanie Weber: Mit "Drag" habe ich mich erstmals im Rahmen meines Studiums auseinandergesetzt. Der Begriff kommt eigentlich aus der Zeit Shakespeares und bedeutet „Dressed as a guy / dressed as a girl“. Im Theater waren damals kaum Frauen auf Bühnen sichtbar; Männer nahmen die Frauenrolle an.

Du bist die erste Person aus Deutschland, die bei King Me: Rise of a Drag King antritt. Was hat Dich an der Teilnahme begeistert?

Es gibt in allen größeren deutschen Städten seit Jahren Drag-Szenen, die jedoch nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Außerdem sind nicht überall, wo Drag-Party oder Performance draufsteht, auch gleichzeitig die Drag Kings enthalten. Mit „Drag“ werden primär erst einmal die Drag Queens assoziiert. Doch dank Social Media und Hashtags findet man leicht Kontakt zu anderen Drag Kings - ich bin mittlerweile über Instagram mit vielen King-Performern weltweit vernetzt und so auch auf King Me gestoßen. Es hat mich begeistert, dass die Produzent*innen der Show Sichtbarkeit schaffen und mit dem Format Drag Kings in der ganzen Welt ansprechen. Denn alle Genderidentitäten - bis auf cis-Männer – konnten sich bewerben und werden auch vertreten sein.

Die 12 Drag King-Kandidaten in Staffel 2: