Von Claudia Lindner

l-mag.de, 6.9.16 - Im September 1996 haben sich in Dortmund lesbische Gruppen und Vereine zur Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Lesben in Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen, um die lesbenpolitischen Aktivitäten im Land zu bündeln und zu koordinieren. Dabei geht es dem Verein um die Veränderung der Geschlechterverhältnisse in Politik und Gesellschaft. Vermeintlich männlich-heterosexuelle Lebens- und Arbeitsnormen sollen nicht als Maß aller Dinge gelten - die LAG Lesben in NRW will, dass Menschen eine echte Wahlfreiheit für ihr eigenes Lebensmodell haben. Dafür steht sie kontinuierlich im Dialog mit Vertretern aus allen Ebenen der Politik.

Identität, Kinderwunsch, lesbische Solidarität

Zum 20-jährigen Jubiläum in Essen erwartet die Teilnehmerinnen ein Kongress mit vielseitigem Programm aus Vorträgen und Workshops. Eines der Hauptthemen dabei ist „Identität“. Dazu gibt es eine Fotobox, auf der Teilnehmerinnen ihre Fotografien und Statements zeigen können und es finden Vorträge statt wie „Kinderfrei, kinderlos, Kinderwunsch und Wunschkind“ sowie „Identitäten und Lookismus“. Weitere Themen sind etwa die Mythen und Erwartungen an lesbische Beziehungen oder das „Lernen aus Erfolgen und Misserfolgen“ in lesbischen Projekten. Aus internationaler Perspektive geht es um Erfahrungen in der Arbeit mit LSBTTI-Geflüchteten und der „Sehnsucht nach lesbischer Solidarität“ weltweit und jenseits von Unterschieden.

Beim abendlichen Empfang mit Gästen aus 20 Jahren LAG-Engagement spielt die Band „Abends mit Beleuchtung“.

Eingeladen sind alle Interessierte; der Kongress ist barrierefrei und bietet eine professionelle Kinderbetreuung.

Kongress 20 Jahre LAG Lesben in NRW, 24. Sept. 2016, Ort: Ruhrturm Business GmbH, Huttropstraße 60, 45138 Essen

Kosten inkl. Verpflegung: 30 Euro, ermäßigt 20 Euro

Weitere Infos: www.lesben-nrw.de

L-MAG ist Medienpartner der Veranstaltung.