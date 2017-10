Wer ist eigentlich diese Blake?

Blake hat übernatürliche Fähigkeiten und nutzt diese Kräfte, um die Menschen vor der absolutistischen Regierung zu schützen und diese zu bekämpfen. Sie ist eine Einzelgängerin, die im Laufe der Serie lernt, dass man zusammen stärker ist. In Zoey findet sie eine ebenbürtige Wegbegleiterin und starke Partnerin.

Die Kölner Schauspielerin Lilian Felicitas Prudlo überzeugt als lesbische Superheldin - wie hast du sie gefunden?

Lilian und ich arbeiten regelmäßig zusammen und haben in der Vergangenheit schon einige lesbische Projekte umgesetzt, z.B. unseren Kurzfilm 99,42% (hier anschauen) im Rahmen eines Filmfestivals parallel zur diesjährigen Berlinale. Für mich war von Anfang an klar, noch bevor das Drehbuch wirklich fertig war, dass nur Lilian für die Rolle in Frage kommt. Lilian hat der Figur Leben eingehaucht und sie voller Leidenschaft verkörpert. Sie hat ihr Tiefe gegeben und viel zur Charakterentwicklung beigetragen. Als Regisseurin bin ich sehr dankbar, mit so einer talentierten und engagierten Schauspielerin arbeiten zu können. Generell ist der Cast des Films einfach nur toll, jeder der Schauspieler hat den Film im Positiven beeinflusst.

Und wer ist Zoey?

Zoey hat keine übernatürlichen Fähigkeiten, sie ist ein Technikfreak und Computer-Nerd. Zoey lebt mit ihrem Bruder im Untergrund, weil dieser aufgrund seiner Kräfte von der Regierung verfolgt wird.

Dein Film wirkt sehr aufwändig und sieht überhaupt nicht nach "low budget" aus? Kannst du ein bisschen was über die Produktion erzählen?

Ich habe an Blake von der Idee bis zum fertigen Film ein halbes Jahr gearbeitet. Es ist eine NO Budget-Produktion, das heißt jeder hat ehrenamtlich mitgearbeitet, und die Kosten für Kostüme, Catering etc. habe ich selber getragen. Am Set waren neben meinem treuen Kameramann Philian Silas Kutz nur noch wenige andere beteiligt. In der Postproduktion hat sich Lars Wörner um den 3D-Teil gekümmert und z.B. Blake's Sci Fi Radar-Uhr entwickelt. Tim Heinrich hat den O-Ton bearbeitet, und ich habe nach Drehbuch, Produktion und Regie noch den Schnitt und die Effekte übernommen.

Dein Film ist zugleich die Pilotfolge für eine geplante Serie. Woran denkst du genau - an eine Webserie? Streaminganbieter? Fernsehen? Und wie ist der Stand der Dinge?

Genau, Blake wird es definitiv als Serie geben, natürlich am liebsten im größeren Format, aber mindestens als Webserie. Genaueres kann ich leider noch nicht bekannt geben, es wird aber definitiv Superheldinnen in Action geben.

Worum wird es in der Serie gehen? Und werden Blake und Zoey von Anfang an als Paar unterwegs sein?

Definitiv werden Blake und Zoey in den ersten Episoden zueinander finden, sich kennen und lieben lernen. Sie werden gemeinsam gegen das repressive System, den Kopfgeldjägeroberboss Draven (Juri Raphael Senft) und andere Bösewichte kämpfen. Ihr könnt euch auf viele actiongeladene Szenen mit den beiden Charakteren freuen! Der zweite zwischenmenschliche Fokus wird auf Zoey und ihrem Bruder Fari liegen. Mir ist es wichtig, eine intensive Verbindung zwischen Mann und Frau nicht immer nur auf die sexuelle Komponente zu reduzieren. Zoey passt auf ihren kleinen Bruder auf, sie würde ihn mit ihrem Leben beschützen und tut alles für seine Sicherheit. Fari ist ein sensibler Typ der auch mal weint, und weiß, dass er ohne seine Schwester aufgeschmissen wäre.

Noch ein paar Worte zu dir selbst: Wer bist du? Was machst du, wenn du nicht gerade an Blake arbeitest?

Ich komme gebürtig aus Konstanz am Bodensee, habe dort mehrere Jahre im Kino als Filmvorführerin gearbeitet. 2012 bin ich nach Köln gezogen und habe 2016 meinen Bachelor an einer Kölner Filmschule gemacht. Seitdem arbeite ich hauptsächlich an Independent-Filmprojekten und Musikvideos.

Blake hat beim Filmfest Homochrom Weltpremiere und läuft in diesem Rahmen am 19. Oktober in Köln und am 26 Oktober in Düsseldorf.

Aktuelle Infos auf den Facebook-Seiten von Shamila Lengsfeld und Lilian Felicitas Prudlo.