Wie muss ein Festival sein, dass jedes Jahr wieder sowohl treue Stammgäste als auch neue Besucherinnen anzieht? Ja, es muss eine gute Location und attraktive Events haben und immer wieder etwas Neues bieten, allein schon, um zu zeigen, dass es sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht - aber es geht nicht um ein Schneller-Höher-Weiter, sondern darum, eine tolle Stimmung, ein euphorisches Wir-Gefühl zu schaffen. Nur wer drei Tage lang eine einzigartige Atmosphäre erlebt hat, kommt wieder und bringt Freundinnen mit, die auch "dazugehören" wollen.

Trotz des großen "L" sah man sich nie als Lesbenfestival

Anstatt dieses Gefühl tatkräftig zu unterstützen, war L-Beach aber gerade hier immer sehr schwammig: Trotz des großen „L“ gab man sich offiziell nie als Lesbenfestival und redete immer nur von „Frauen“, was als gemeinsamer Nenner doch ein bisschen wenig ist – zumal auch jede Hete, jede bisexuelle, queere, pansexuelle und noch-nicht-entschiedene Besucherin wusste, worum es an diesem Wochenende ging: Mit anderen Frauen zu feiern, zu reden, zu flirten und (wenn’s gut lief) Sex zu haben.

Diese Identität fehlte mitunter auch dem Musikprogramm, das sich immer beliebiger anfühlte. Statt Bands wie Frida Gold 2012 (Sängerin Alina auf der Bühne: „Ich bin so nervös. Hier fehlen die Männer…“) oder Glasperlenspiel 2017 hätte ich mir mehr Acts mit „L-Credibility“, also einer zuvor schon bewiesenen Nähe zur LGBT-Szene, gewünscht.

An angesagten queeren Musikerinnen fehlt es nicht

Klar: das Booking ist schwierig und scheitert oft an Termin und Gage, aber an angesagten lesbischen/ queeren Musikerinnen fehlt es nun wirklich nicht - LP, PVRIS, Mary Lambert, Halsey, Shura, Lucy Spraggan, Clara Luzia oder auch Kerstin Ott (die als lesbisches Nordlicht ein echtes Heimspiel gehabt hätte!) fallen mir da auch als Nicht-Expertin ohne Nachdenken ein. Und wieso nicht einfach das Line-up eindampfen und stattdessen einen größeren Namen wie Beth Ditto, Tegan & Sara, The xx oder Gianna Nannini auf die Bühne holen? Das hätte L-Beach vielleicht ohnehin besser zu Gesicht gestanden: Ein Lesbenfestival mit Musikprogramm – und kein Musikfestival, das zufälligerweise nur von Frauen besucht wird.

Genauso unterschätzt wurde die Zugkraft von Lesbenidolen. Vor allem Schauspielerinnen, die man aus einer lesbischen TV- oder Kino-Rolle kennt, werden begeistert bejubelt: das bewiesen fünf The L Word-Stars bei L-Beach (leider nur bis 2014), und das beweisen Fan-Conventions in den USA. Und es durchaus nicht nur der L Word-Cast sein (obwohl niemand etwas dagegen hätte!), aber der Bekanntheitsgrad der letzten Special Guests bei L-Beach war dann doch zu gering. Dabei müsste man gar nicht so weit schauen: Auch deutsche Soap-Lesben haben eine große Fangemeinde, und - nur als Beispiel - die GZSZ-Lesbe Linda Marlen Runge hat sogar eine Band…

Wird L-Beach in anderer Form wiederauferstehen?

Aber jetzt wird am Weißenhäuser Strand erst mal ein rauschender Abschied gefeiert, und dann schauen wir mal, was sich Claudia Kiesel als Nächstes ausdenkt. „Dass wir nicht im gleichen Format weitermachen, heißt nicht, dass dies nicht in anderer Form sein könnte und ich nicht weitere Ideen zu L-Beach und in Sachen Community-Events oder -Plattformen habe“, sagte sie gegenüber L-MAG. „Ob ein anderer Ort, ein anderes Programm, eine neue Ausrichtung, eine andere Größenordnung, Erweiterungen ins Web - all das wird sich in den Wochen nach L-Beach #8 zeigen.“

Oder will jemand nicht warten und selbst ein Festival auf die Beine stellen? Immerhin: Eine Mutige gibt's schon! Am 28. September öffnet nahe der holländischen Grenze das "Womensummerland" seine Pforten, alle Infos findet ihr hier und auf Facebook.