Same in 2018: Die kleinen, viel zu feucht-lauten Parties in den Bungalows und auf den Fluren der Appartements. Same: Die Tanzwütigen bis in die frühen Morgenstunden in der L-Lounge zu feiner Dosenmusik. Different: Die Workshop-Angebote hießen 2018: Wie lerne ich batiken? Wie werde ich eine gute Poetry-Slamerin oder zumindest eine top Urban-Gardenrin? Viel geredet und wenig diskutiert wurde in den Talkrunden zu „Female Empowerment“ und lesbischem Kinderwunsch.

Schmalspurprogramm, schlechte Kommunikation - aber gute Laune

Es ist in diesem Jahr ein sehr feuchtes L-Beach geworden, denn kaum eine Stunde zwischen Donnerstag und Sonntag, an der kein Tropfen vom Himmel kam. Deshalb fielen die Strandaktivitäten im Wortsinne ins Wasser oder einfach aus. Dafür kann das Team um Claudia Kiesel genauso wenig wie für die Bauarbeiten auf dem Ferienpark-Gelände.

Wenn aber Konzerte ausfallen, wenn Veranstaltungen an anderen Orten als angekündigt stattfinden – dann verlangt das Kommunikation mit den Frauen, auf den Bühnen, vor den Mikrophonen, per App. Auf die Schlagerparty mussten die Frauen in diesem Jahr auch verzichten, und zum Programm im Zirkuszelt gab es bis Mitternacht keine Tanzalternativen. All das schmeckt nach Sparprogramm der Organisatorinnen.

Aber trotz allem Regenwetter und Schmalspurprogamm verließen viele Frauen L-Beach 2018 mit Facebook-Posts wie „Großartig! Danke für die großartige Organisation! Es war unser erstes Mal: Klasse!“ Und einige haben sofort fürs nächste Jahr ihre Tickets gebucht.