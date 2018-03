Von Karin Schupp

27.3.18 - Aus der homophoben Ecke kommt ja gerne mal der Vorwurf, dass Homosexuelle für ihre sexuelle Orientierung werben würden. Wenn das tatsächlich so wäre, würde uns jede Werbeagentur sagen, dass sich das Produkt „Lesbisch“ quasi von selbst verkauft, denn die nackten Zahlen der Wissenschaft sprechen für sich:

Eine neue Studie der Universität von Arkansas hat belegt, dass lesbischer Sex häufiger zum Orgasmus führt als Heterosex. Und der Unterschied ist gewaltig: Bei Frauen, die Sex mit Frauen haben, ist die Orgasmus-Wahrscheinlichkeit um ein knappes Drittel (32 Prozent) höher als bei Frauen mit männlichen Sexualpartnern.

Lesben haben zwar seltener Sex, aber viel mehr Orgasmen

Die Befragung ergab außerdem, dass lesbischer Sex eher zu multiplen Orgasmen führt und Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen im Durchschnitt 55 Orgasmen im Monat haben – im Gegensatz zu Heteras, die durchschnittlich nur sieben Orgasmen im Monat erleben. Und das, obwohl sie häufiger Sex haben als lesbische Paare: rund 16 Mal versus 10 Mal im Monat.

Studienleiterin Dr. Kristen Jozkowski erklärt die frappierende Diskrepanz mit dem kleinen Unterschied: In lesbischen Betten gebe es deutlich mehr Abwechslung als im häufig sehr penisfixierten Heterosex: “Mehr Abwechslung im Sexualverhalten führt bei Frauen zu mehr Orgasmen“, sagte sie der Zeitung The Sun.

Frauen können andere Frauen besser befriedigen

Die Studie „Are Women’s Orgasms Hindered by Phallocentric Imperatives?”, mit 2300 Befragten im Alter von 18-65 Jahren schon sehr breit angelegt, bestätigt die Ergebnisse einer noch größeren Untersuchung in den USA, in der 52.000 Frauen und Männer von ihren sexuellen Erfahrungen berichteten (unser Artikel): Danach kamen im Vormonat der Befragung 86 % der Lesben zum Orgasmus, aber nur 65 % der Heteras und 66 % der bisexuellen Frauen. Auch hier schlussfolgerte das Forscherteam, dass Frauen häufiger zum Höhepunkt kommen, wenn sie auf die richtige Weise sexuell befriedigt werden – und das können andere Frauen offensichtlich besser als Männer.