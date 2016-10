Von Sabine Mahler

l-mag.de, 26.10.2016 – Sieben Tage lesbische Kultur in München: Nachdem die LesbenKulturTage in den vergangenen beiden Jahren viel Zuspruch erhielten, geht das Event nun in die dritte Runde. Mit dem Kultur-Event möchten die ehrenamtlichen Organisatorinnen auf das Bedürfnis der Münchner Szene reagieren, Lesben in ihrer Besonderheit und ihrer Geschichte zu stärken sowie ihre Werdegänge und ihr persönliches, kulturelles und politisches Wirken zu benennen und zu reflektieren.

Das Organisationsteam der LesbenKulturTage hat sich „Powerlesben" genannt und macht seinem Namen alle Ehre: Die im Verein „LesKult – Lesben bewegen München e.V.“ beheimatete Gruppe Münchnerinnen hat ein besonders vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Es gibt sowohl einen „Lesben-politischen Kaffeeklatsch“ als auch Vorträge und Lesungen, die Möglichkeit, auf der „EroticPlayGround - Sex- and Playparty“ erotische Abenteuer zu erleben, und sich bei Style-Up Workshops als Drag King oder Femme zu stylen.

Natürlich kann auch ordentlich abgefeiert werden, zum Beispiel bei „Spaß bei Saite“, dem großen After Show-Frauenfest. Eines der Highlights des Programms dürfte die Lesung von Tania Witte werden, die aus ihrem Roman „bestenfalls alles“ liest. Style-Up Workshops für Drag Kings oder Femmes und die anschließende „Style-Up-Party“ am 5. Nov. im Café Glück runden das Programm der LesbenKulturTage ab.

LesbenKulturTage München, 30.10.-5.11.2016, diverse Veranstaltungsorte.

Das vollständige Programm steht hier.