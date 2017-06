Von Julius Brockmann

l-mag.de, 12.6.2017 - Die politische Gleichstellung von Lesben und Schwulen in Europa kommt langsam voran, ist aber gefährdet. Darauf weist die Interessensvertretung ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) hin. Der Verband beobachtet die aktuelle Rechts- und Politiklandschaft in Europa und fasst die Ergebnisse regelmäßig in seiner "Rainbow Map" zusammen.

Europa ist tief gespalten, was LGBT-Rechte angeht

Zwar seien im vergangenen Jahr Fortschritte erzielt worden, etwa bei der rechtlichen Gleichstellung in Frankreich und Norwegen, allerdings sei Europa tief gespalten. Nach wie vor gebe es Länder, in denen Lesben, Schwule und Transgender in Angst leben müssten. Sorgen bereiten würde unter anderem die groben Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien sowie das Erstarken von Rechtspopulisten in ganz Europa.

In der ILGA-Europe Rainbow Map 2017 landen Malta, Norwegen und Großbritannien ganz vorne. Hier wurden in den vergangenen zwölf Monaten die größten Fortschritte für LGBT erzielt.

Ganz hinten: Armenien, Aserbaidschan und Russland

Die letzten Plätze belegen Armenien, Russland und Aserbaidschan. In diesen Ländern verschlechterte sich das Klima für Lesben und Schwule.

"Es gibt nicht die eine Erklärung für das, was auf dem Kontinent los ist", sagt Joyce Hamilton von der ILGA-Europe. Aus ihrer Sicht besorgniserregend: Die Länder, die immer führend bei der Diskriminierungs-Bekämpfung waren, würden nicht mehr mit dem Tempo vorangehen, wie es nötig sei.