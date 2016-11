Von Claudia Lindner

l-mag.de, 1.11.2016 – Die Hirschfeld-Tage finden in diesem Jahr zum dritten Mal statt (noch bis 19. Dez.), aber nach Berlin und Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal in stärker ländlich geprägten Regionen und in drei Bundesländern gemeinsam: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Man will damit darauf aufmerksam machen, dass dort für LGBT oft Beratungs- und Anlaufstellen ebenso wie sozio-kulturelle Angebote rar sind. Zudem wollen die Hirschfeld-Tage 2016 die existierenden Initiativen und ihre Aktivitäten in den drei Ost-Bundesländern sichtbar machen.

Gesellschaftspolitik, Identität und ein Blick über den Tellerrand

Das Programm, das in einigen Orten schon im Oktober startete, ist breit gefächert. So gibt es Podiumsdiskussionen zu Themen wie „Politisch engagierte Lesben“, zu aktuellen Strömungen und Entwicklungen bei gesellschaftskritischer Arbeit von Lesben oder Workshops zum Thema „(Queer-)feministische Sexualpädagogik“.

„Schneller, höher, stärker – unsichtbar“ beschäftigt sich dabei mit Geschlecht und sexueller Identität im Sport. Das Thema „Identität“ spielt generell eine große Rolle. "Sowas gibt es bei uns nicht“ thematisiert sexuelle Identität in der Pflege und „Bist du schwul oder was?“ den noch immer schwierigen Bereich Schule.

Auch der Blick über den deutschen Tellerrand hat seinen Platz, etwa mit Vorträgen zu „Colors of Feminsm“ oder zu LGBT in Nepal.

Großes Kulturprogramm: Lesungen, Filme, Konzerte

Daneben bieten die Hirschfeld-Tage ein großes kulturelles Programm, von der LGBT-Kinderbuchlesung, der lesbischen musikalischen Lesung „Spaß beiSaite“, Theater und Kabarett im Rahmen „Queerer Kleinkunst“ über ein queerfeministisches Rapkonzert bis hin zur „Camillo Queer Filmwoche“ in Görlitz sowie Filmabenden mit so unterschiedlichen Filmen wie Vier werden Eltern oder Fucking Mystic.

Der Eröffnungs-Festakt der Hirschfeld-Tage findet am 5. November im Theater Erfurt statt.

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH), die die Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen hat, wurde 2011 gegründet und hat zum Ziel, Bildungs- und Forschungsprojekte zu fördern und einer gesellschaftlichen Diskriminierung von LGBT in Deutschland entgegenzuwirken.

Magnus Hirschfeld (1868-1935) war ein Sexualreformer, der als Mitbegründer sowohl der Sexualwissenschaften als auch der ersten deutschen Homosexuellenbewegung gilt.

Hirschfeld-Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, bis 19. Dez. 2016 - das komplette Programm der 3. Hirschfeld-Tage steht hier und kann nach Städten, Terminen und Themen durchforstet werden.