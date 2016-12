Eine Stimme für LGBT in einem der homophobsten Länder der Welt

Die Erfahrungen der peruanischen Frauenrechtsbewegung dienten als Inspiration für die Geschichte. In Peru sind LGBT oft brutalen Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt, die meist nicht strafrechtlich verfolgt werden. „Korrektive“ Vergewaltigungen an lesbischen Frauen kommen häufig vor, gleichzeitig gibt es keinen legalen und sicheren Zugang zu Abtreibungen für Vergewaltigungsopfer. Im Juli 2016 gab es erst die zweite Gay Pride-Parade jemals in Cusco.

Für die Berliner Regisseurin Sonia Ortiz ist die deutsch-peruanische Koproduktion die Chance, der LGBT-Community in einem der homophobsten Länder der Welt eine Stimme zu geben. Für die Postproduktion haben die Filmemacher jetzt ein Crowdfunding-Projekt gestartet: Bis zum 15. Dez. sollen 3000 Euro zusammenkommen. Sollte dieses erfolgreich sein, wird der Kurzfilm (23 min.) später auf eine Tour zu Filmfestivals in aller Welt gehen.

So könnt ihr Sonia Ortiz' Projekt unterstützen:

Entscheidet euch für einen Betrag, mit dem ihr euch beteiligen möchtet (ab 10 Euro). Das Geld wird nur fällig, wenn das Ziel von 3000 Euro auch erreicht wird. Je nach Höhe der Unterstützung erhaltet ihr dafür eine kleine oder größere Belohnung.

Das Crowdfunding endet am 15. Dezember.

Mehr Informationen gibt es auf der Kickstarter-Seite von Supay und auf Facebook.