Von Sabine Mahler

l-mag.de, 6.5.2017 – „Liebe macht Familie“ – so lautet das diesjährige Motto des Internationalen Regenbogenfamilientags (IFED) am 7. Mai. Mit diesem Motto soll gezeigt, werden, dass es die Verbundenheit ist, die eine Familie schafft – und nicht die Konstellation Mutter, Vater, Kind.

Der IFED wurde 2011 auf dem ersten internationalen Symposium von LGBT-Familien-Organisationen aus Europa (NELFA), den USA und Kanada ins Leben gerufen. Seither finden an jedem ersten Mai-Wochenende weltweite Aktionen zur Stärkung der Akzeptanz von Regenbogenfamilien statt.

Familienfest, Picknick, Zoo und Musik

So auch in diesem Jahr: Schon am Samstag treffen sich in Basel Familien mit Kindern und Jugendlichen zum Besuch des Baseler Zoos. Ebenfalls bereits am 6. Mai haben die Münchener LesMamas in Zusammenarbeit mit der Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien ein Familienfest in der bayerischen Landeshauptstadt auf die Beine gestellt. Dort wird unter anderem die Kindermusikerin Suli Puschban auftreten und ihre Lieder wie „Meine Mamas sind genial“ oder „Ich hab die Schnauze voll von rosa!“ zum Besten geben.

Am Sonntag fährt dann zum Beispiel in Berlin ein Boot (zum ersten Mal!) unter Regenbogenflagge, um sich für die Rechte von Eltern und Kindern aus Regenbogenfamilien einzusetzen. Auch hier mit an Bord: Suli Puschban. Nach der Bootstour gibt es ein Picknick auf der Wiese vor dem Kanzleramt.

Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und Schweiz

Und auch in anderen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird gepicknickt: Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Wien und Bern. Eine Woche später, am 13. Mai, trifft sich schließlich der ILSE e.V. Tübingen zu einem gemeinsamen Ausflug ins „Traumland“ an der Bärenhöhle in Sonnenbühl.

Da leider nicht alle Veranstaltungen auf der Homepage des Internationalen Regenbogenfamilientags zu finden sind, lohnt sich - für Deutschland - ein Blick in die Auflistung des LSVD, Aktionen in der Schweiz stehen hier.