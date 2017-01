Von Karin Schupp

l-mag.de, 22.1.2016 - “Love Not Hate Makes America Great” – Liebe statt Hass: Diese Anspielung auf Donald Trumps Parole “Make America Great Again” war einer der beliebtesten Sprüche bei den gestrigen “Women’s Marches”. Über 500.000 Menschen, vor allem Frauen, demonstrierten gestern beim “Women’s March on Washington” für Frauenrechte und gegen das vergiftete politische Klima unter dem neuen US-Präsidenten (wir berichteten über die Hintergründe) - das Publikum bei seiner Amtseinführung am Vortag war deutlich kleiner.

Dazu kamen rund 670 Demos in allen Bundesstaaten und weltweit auf allen Kontinenten, darunter auch in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf – und sogar in der Antarktis. 4,7 Mio. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so schätzen die Organisatorinnen, beteiligten sich weltweit an den Protesten (Fotogalerie der New York Times), und auch zahllose Prominente waren dabei:

Auf der Bühne in Washington sprachen unter anderem Scarlett Johansson, Alicia Keys und Überraschungsgast Madonna, die die Massen mit einer wütenden Rede begeisterte.