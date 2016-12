Drehbuchautorin Monica Zanetti und Regisseur Jonnie Leahy gelang mit Skin Deep ein sehenswerter Film, der fast beiläufig ein wichtiges ethisches Thema anreißt: Wie unsere Gesellschaft mit dem Wert des Lebens und dem Tod umgeht. Und ob es richtig ist, die moralische Pflicht zu haben, mit dem eigenen Leben glücklich zu sein, wenn es nach objektiven Maßstäben perfekt zu sein scheint.

Authentisch inszeniert, tolle schauspielerische Leistung

Ein schwieriger Stoff, der von der leichten Kulisse einer lauwarmen Nacht in Sydney kontrastiert wird. Skin Deep ist authentisch, überzeugt durch eine fast greifbare, emotionale Nähe und eine tolle schauspielerische Leistung der zwei Hauptdarstellerinnen.

Das könnte unter anderem daran liegen, dass Zanetti auch im wahren Leben lesbisch ist - und selbst an Hautkrebs litt. „Insbesondere der Charakter von Leah entstammt meiner eigenen Erfahrung. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, als mir klar wurde, dass ich Hautkrebs habe. Dieses Gefühl von blanker Angst, das ich in diesem Moment verspürt habe“, erzählte sie der lesbischen Webseite AfterEllen in einem Interview.

Skin Deep zeigt, was nach diesem Moment kommt und wie befreiend die Spontaneität des Lebens sein. Denn sie lässt uns unsere eigene Sterblichkeit vergessen – für einen Moment.

Skin Deep (Australien, 2015), Regie: Jonnie Leahy, Buch: Monica Zanetti, mit: Zara Zoe, Monica Zanetti u.a., 72 min., OmU

Ab 23. Dez. auf DVD, 16.-21. Jan. 2017 bei Homochrom, 30. Jan. 2017 in Oldenburg/ Cine k, ab 31. Jan. 2017 als Video-on-Demand