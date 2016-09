Von Anja Kümmel

l-mag.de, 25.8.2016 - Leilas Vater interessiert sich mehr für sein Fahrgeschäft auf dem Rummelplatz als für seine Tochter. Und ihre beste Freundin, in die sie heimlich verknallt ist, knutscht nur mit ihr, um „die Jungs ein bisschen heiß zu machen“. Nach einem Filmriss erwacht Leila, grandios gespielt von Jella Haase (Fack ju, Göhte), in der Notaufnahme. Daraufhin lässt sie sich freiwillig in die Psychiatrie einweisen und landet in einer Klinik am Meer, die wie abgeschnitten wirkt vom Rest der Welt. So kreiert die Berliner Regisseurin Leonie Krippendorff in ihrem Spielfilmdebüt Looping einen utopischen Möglichkeitsraum gerade dort, wo man ihn am wenigsten erwartet.