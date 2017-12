Love is Love? erzählt nun die unglaublich romantische Liebesgeschichte von Jude und Ryan, während Emily von Anfang an den Hänseleien ihrer Mitschüler ausgesetzt ist. Die Lovestory ist schön inszeniert, aber zugegebenermaßen auch ein bisschen langweilig. Ist ja schließlich nicht so, als würden wir keine Hetero-Lovestorys in den Kinos dieser Welt zu sehen bekommen.

Doch eigentlich bleibt keine Zeit darüber nachzudenken, denn kaum scheint das junge Glück perfekt, tauchen die Probleme auf. Judes Ex Kelly (Emily Osment) findet alles heraus und macht es publik. Daraufhin wird Jude gemieden und gemobbt, bis die Situation schließlich nach einem Footballspiel eskaliert - und das so sehr, dass einem beim Zuschauen der Atem stockt.

Die DVD könnte ein gutes Weihnachtsgeschenk für Hetero-Verwandte sein, denn der Film hat das Potenzial, vielen Menschen die Augen zu öffnen. Aber auch die Community wird Love is Love? nicht kalt lassen, denn der Film erinnert daran, wie grausam Menschen sein können. Mit wie viel Wut und Verachtung sie gegen Dinge vorgehen, die sie schlicht nur nicht verstehen.

Der Film ist daher absolut sehenswert – für die ganze Familie – und auch noch hochkarätig besetzt. Da sich allerding keine so gut mit dem Thema „Stars und Sternchen“ auskennt wie Karin Schupp, verweisen wir hier gerne auf das aktuelle K-Word #229: dort wird die Besetzungsliste aufgedröselt.

Love is Love?, USA 2016, Regie/ Buch: Kim Rocco Shields, mit Briana Evigan, Kyle Kenedy, Tyler Blackburn u.a. , 116 min., jetzt auf DVD

Der Film basiert auf dem 19-minütigen Kurzfilm Love is All You Need, der kostenlos bei Youtube steht.