Von Karin Schupp

l-mag.de, 7.12.2016 - Eigentlich geht es nur um zwei Unterschriften. Ray (Elle Fanning) weiß schon lange, dass er kein Mädchen ist, und möchte endlich mit der ersehnten Testosteronbehandlung beginnen. Als 16-Jähriger braucht er dafür aber die schriftliche Erlaubnis seiner Eltern. Das sieht nach keinem größeren Problem aus, wenn man ihn mit seiner Mutter Maggie (Naomi Watts) und seinen Omas, Dolly (Susan Sarandon) und ihrer langjährigen Lebensgefährtin Honey (Linda Emond), so einträchtig im Arztzimmer sitzen sieht. Ray hat sein Trans-Coming Out schließlich schon seit Jahren hinter sich und hätte es mit seiner liberalen New Yorker Regenbogenfamilie kaum besser treffen können.

"Wieso kannst du nicht einfach lesbisch sein?", fragt Oma Dolly

Zu Hause im kuschelig verkramten Künstlerinnenhaushalt kommt dann aber doch zu Tage, wie brüchig die Akzeptanz ist. Immer wieder rutscht den dreien ein “sie” oder ein “good girl” raus, und vor allem die lesbische Oldschool-Feministin Dolly will nicht verstehen, wieso Ray “nicht einfach eine normale Lesbe sein” kann. Und Maggie, die eigentlich längst im Boot war, legt das zunehmend zerknitterte Formular ein ums andere Mal wieder aus der Hand, weil sie damit hadert, ihre – vermeintliche – Tochter endgültig zu verlieren, und befürchtet, dass Ray diesen Schritt einnmal bereuen könnte.

Ihr Zögern bleibt nicht die einzige Hürde: Auch Rays völlig ahnungsloser Vater (Tate Donovan) muss unterschreiben, und zu ihm haben die beiden seit über zehn Jahren keinen Kontakt mehr.