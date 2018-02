Von Julius Brockmann

22.2.18 - „Ich bin lesbisch“, „Ich bin schwul“ oder „Ich bin genauso Mensch wie du“. Mit diesen Sätzen in Sprechblasen wirbt eine Straßenbahn in Braunschweig ab sofort für Vielfalt und Toleranz. Von außen betrachtet erwecken die Sprechblasen den Eindruck, als ob die Fahrgäste in der Bahn diese Aussagen über sich treffen. Zudem ist die Bahn in den Farben des Regenbogens lackiert.

Verantwortlich für die Regenbogen-Tram ist der Verein für sexuelle Emanzipation (VSE). Mit ihr soll die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als ständigen Bestandteil des Lebens in Braunschweig verdeutlicht werden. „Die Sichtbarkeit nicht-heterosexueller Lebensweisen ist dabei eine entscheidende Voraussetzung“, erklärt VSE-Vorstandsmitglied Andreas Paruszewski.

Realisiert wurde die Bahn gemeinsam mit dem niedersächsischen Ministerium für Gleichstellung sowie der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Sie rollt für die nächsten drei Monate durch Braunschweig.