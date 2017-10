Vielfältigere lesbische Lebensrealität als in "The L Word"

Der Regisseurin ist es wichtig, komplexe und glaubwürdige Frauenfiguren und queere Menschen auf die Leinwand bringen. Auch, weil andere lesbische oder queere Produktionen, wie beispielsweise die beliebte US-Serie The L-Word, eine geschönte und normativ glatt gebügelte Realität zeigen. „Die Serie war auf jeden Fall sehr wichtig zu der Zeit, in der sie herauskam“, sagt sie. „Weil es dann zum ersten Mal eine Serie gab, in der alle Hauptfiguren selbstverständlich lesbisch waren und als attraktiv und erfolgreich gezeigt. Endlich gab in der Mainstreamkultur ein Vorbild, nach dem wir streben konnten.“ Doch gleichzeitig gab es für sie nur wenige Anknüpfungspunkte, weil die Serie nicht ihre persönliche Erfahrung widerspiegelt. „Ich war enttäuscht, dass sie mit dem Casting nicht mehr Risiko eingegangen sind und keine Vielfalt lesbischer Lebensrealität gezeigt haben, sondern sich an einem heteronormativen Schönheits- und Lebensideal orientiert haben.“

Wer diese Kritik teilt, dürfte sich über Mixed Messages freuen: Kanchi Wichmann zeichnet ein unterhaltsames und nicht-heteronormativ verzerrtes Bild der Datingkultur innerhalb der queeren Szene Berlins. Das macht die nächste Suche nach Flirts und aufregenden Begegnungen sicherlich nicht leichter, aber um einiges lustiger.

Mixed Messages (Deutschland, 2017), Buch/ Regie: Kanchi Wichmann, mit: Alana Lake, Cleo Jacobe, Liz Rosenfeld, Elly Clarke, Anja Kümmel u.a., 74 min., Englisch mit dt. Untertiteln, ab 27. Okt. auf DVD (Pro-Fun Media) und als Video on Demand bei Vimeo (streamen oder kaufen)