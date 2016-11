Von Männern gelangweilt, aber auch nicht lesbisch

Marie und Sarah bekommen es nicht auf die Reihe und dürften damit durchaus realistische Figuren sein. Junge Frauen auf der nächsten Stufe ihres Lebens, mit Heterosexualität überfordert, von Männern gelangweilt, aber auch nicht wirklich lesbisch, im Strudel von sexueller Verirrung und Verwirrung. Die beste Freundin plötzlich mit anderen Augen zu sehen, zu begehren, aber auch abwägen zu müssen zwischen eigenen Bedürfnissen und Scham vor Grenzüberschreitung, das kennen viele – wenn vielleicht auch nicht mehr mit Ende 20. Dennoch kommt es einem selbst so vor, viele Marias und Sarahs aus Prenzlauer Berg zu kennen, die nicht so richtig wissen, wohin mit sich und ihren Gefühlen.

Selbstfindung in intensiver Vulkanlandschaft

Ungesagt ist aus lesbischer Sicht unbefriedigend, ja taugt nicht einmal als Coming-out-Film. Ist aber dennoch immerhin ohne jede öffentliche Filmförderung, von einer mutigen Regisseurin in der intensiven, symbolisch eingeflochtenen Vulkanlandschaft La Palmas gedreht – ein interessanter Ansatz, junge Frauen bei der Selbstfindung zu zeigen. Ein Film für das zweite „Q“ in der Megaabkürzung LGBTIQQA*, was „questioning“, also „fragend, (noch) unsicher“ bedeutet. Auch wenn die Protagonistinnen im Film ohne Antwort bleiben, kommen sie zumindest dem ein Stück näher, was sie nicht möchten.

Ungesagt, Deutschland 2016, Regie/ Buch: Claudia Boysen, mit: Felicia Ruf und Sophie Charlotte Conrad, 94 Min., Kinostart: 17. November

