Von Isabel Lerch

l-mag.de, 26.1.2017 - The Dinah in Palm Springs/ Kalifornien, das als größtes lesbisches Festival der Welt gilt, findet in diesem Jahr zum 27. Mal statt (31.3-2.4.17). Was als Begleitparty zu einem Frauen-Golfturnier begann, zieht mittlerweile rund 20.000 Frauen an, die auf Poolpartys und in den umliegenden Hotels feiern. Wir sprachen mit Mariah Hanson, Mitgründerin des Festivals.

L-Mag: Auf der Festival-Website beschreibst du The Dinah als „The Largest Girl Party Music Festival in the World“. Das Word „lesbisch“ kommt darin nicht vor - ist der Begriff so unbeliebt?

Mariah Hanson: In einer Welt, in der der Ausdrucks der geschlechtlichen Identität breiter geworden ist, wollen wir alle Frauen respektieren – jene, die sich als lesbisch, bisexuell, sapiosexuell, trans, queer, questioning oder wie auch immer definieren. Von daher haben wir uns entschieden, ein Wort zu verwenden, das eine breitere Bedeutung hat und die von 'Girl Power' geprägte Festival-Atmosphäre widerspiegelt. Dennoch glaube ich, dass der Titel impliziert, dass wir ein überwiegend lesbisches Festival sind.

Warum genau sollten Lesben The Dinah besuchen?

Weil es zu einem kultigen Event geworden ist, an dem unvergessliche Erinnerungen und unzertrennliche Bünde geknüpft und für immer gehegt werden. Was es außerdem so besonders magisch macht, ist die Stadt Palm Springs selbst, die auch als „Neues Homo-Mekka“ bezeichnet wird und mehr homosexuelle und homofreundliche Restaurants, Clubs, Hotels und Geschäfte als alle anderen Homo-Reiseziele zu bieten hat.

Was werden die Höhepunkte in diesem Jahr sein?

Wir präsentieren Frauen, die die gläserne Decke durchbrochen haben, zum Beispiel die Surfweltmeisterin Kealla Kennelly. Außerdem Lizzo, eine aufregende Performerin mit einer kraftvollen und body-positiven Botschaft. Unserer Einschätzung nach hat sie das Zeug dazu, der nächste große Popstar zu werden.

In der Vergangenheit sind Stars wie Katy Perry und Lady Gaga bei The Dinah aufgetreten. Das größte Lesbenfestival in Deutschland, L-Beach, hat Probleme, seinem Publikum vergleichbar berühmte Acts zu präsentieren. Wie gewinnst du diese Stars für The Dinah?

Die Musikindustrie schätzt das The Dinah als eine starke Plattform für aufsteigende Künstlerinnen, und bereits etablierte Künstlerinnen genießen ihren Auftritt als eine Form von Solidaritätsbekundung mit unserer Community. Wir sind im 27. Jahr und bestehen daher lang genug, um von bedeutenden Acts wahrgenommen zu werden. Das ganze Jahr über erhalten wir Anrufe von Agenten, die möchten, dass ihre Künstler bei uns auftreten. Ich glaube aber, dass The Dinah auch die Türen für andere lesbische Festivals öffnen wird, denn mehr und mehr Musikerinnen erleben aus erster Hand, was für ein unglaublicher Markt wir sind und wie begeistert wir bei ihren Konzerten sind. All das Östrogen entfaltet eine gewaltige Wirkung auf sie - oder zumindest erklären sie es mir so. (grinst)