Von Karin Schupp

l-mag.de, 8.10.16 - Die schwedische Modekette H&M zelebriert in ihrer Herbstkampagne #ladylike ein ungewohntes Frauenbild: Der Werbespot (siehe unten) zeigt nicht nur die üblichen langhaarigen, perfekt gestylten Models, sondern auch Frauen mit Bauchfett, Achselhaaren oder vielen Muskeln. Zum Soundtrack „She's a Lady“ in einer Coverversion von Lion Babe zeigt H&M, wie Diversität aussieht und was es im Jahr 2016 bedeutet, eine Lady zu sein. Den meisten Menschen gefällt das ziemlich gut, Fundamentalisten eher weniger.

Ein Mann in Frauenkleidern?

So wollen die amerikanischen Aktivistinnen von „One Million Moms“ im Clip einen Mann gesehen haben, der Frauenkleider trägt. Und als wäre das für die christlichen Hardliner nicht schon schlimm genug, tauchen am Ende des Clips auch noch zwei Frauen auf, die sich unter Wasser küssen.