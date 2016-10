Selten im Fernsehen: Lesbische Hauptfigur, von einer Lesbe gespielt

Nach einigen Nebenrollen, darunter in Transparent (als Tammys Ex-Frau Barb), jetzt also eine eigene Serie bei Amazon, die “zu 85 Prozent” (Notaro) auf ihrem eigenen Leben basiert. Damit ist One Mississippi seit Ellen (1997) die erste Comedyserie mit einer lesbischen Hauptfigur, die von einer lesbischen Schauspielerin gespielt wird. Anders als seinerzeit Ellen DeGeneres und ihre TV-Figur haben allerdings weder die echte noch die fiktionale Tig ihr Coming Out: Sie ist ganz einfach und ganz selbstverständlich lesbisch.

Familiengeheimnisse und Flirts

Die Serien-Tig ist Radiomoderatorin, die ihre anstrengend fröhliche Freundin (Casey Wilson) emotional schon halbwegs verlassen hat, als sie in ihre Südstaaten-Heimat fliegt. Wer die erste und mit Abstand traurigste Folge übersteht – Tig sitzt am Sterbebett ihrer Mutter, nachdem die Apparate abgeschlaltet wurden – erlebt, wie sie ihren Aufenthalt immer wieder verlängert: Erinnerungen an ihre Mutter, diverse Familiengeheimnisse und nicht zuletzt zwei Flirts, einer davon mit Tontechnikerin Kate in der lokalen Radiostation (der hohe Prickelfaktor zwischen den beiden liegt wohl auch daran, dass Kate von Notaros echter Ehefrau gespielt wird!) halten sie zurück und zwingen sie zu einer dysfunktionalen WG mit ihrem pedantischen und unfassbar humorlosen Stiefvater (John Rothman), der nur bei seiner Katze Emotionen zeigt, und ihrem älterer Bruder Remy (Noah Harpster, Transparent), der immer noch im Elternhaus wohnt.