Von Karin Schupp

1.11.2017 - Die Geschichte hinter Wonder Woman ist mindestens so spannend wie die erste weibliche Superheldin selbst. Hinter der legendären Comicfigur, die 1941 zum ersten Mal die Welt rettete, stehen nämlich drei spannende Menschen in einer Dreierbeziehung – und die lesbische Regisseurin und Drehbuchautorin Angela Robinson (The L Word, Spy Girls – D.E.B.S.) bewies ein gutes Timing, indem sie ihren Film kurz nach dem alle Rekorde brechenden Sommer-Blockbuster Wonder Woman veröffentlichte.

Harvard in der 1920er Jahren: Der Psychologe William Moulton Marston (gespielt von dem schwulen Schauspieler Luke Evans) arbeitet mit seiner Frau Elizabeth (Rebecca Hall), Juristin und ebenfalls Psychologin, an der Entwicklung eines Lügendetektors, als die Studentin Olive (Bella Heathcote) als ihre Assistentin in ihr Leben tritt.

Olive verliebt sich zunächst in ihre Chefin

Die scharfzüngige Elizabeth liegt nicht falsch, als sie ihrem Mann sofort ein erotisches Interesse an Olive unterstellt, ist aber auch selbst fasziniert von der jungen Frau, deren Mutter und Tante bekannte Frauenrechtlerinnen sind. Und Olive verliebt sich zunächst keineswegs in ihren Chef – sondern in ihre Chefin. Es dauert eine Weile, bis die Gefühle, die alle drei füreinander haben, auf dem Tisch liegen (wobei sich ihr Lügendetektor-Prototyp als durchaus hilfreich erweist!) und einen weiteren Moment, bis sie ihnen nachgeben und eine Dreier-Beziehung beginnen.

Was selbst heute noch für Gerede sorgen würde, war damals natürlich ein ausgewachsener Skandal. Und auch Olives Schwangerschaft und Elizabeths immer wieder aufkeimende Bedenken stellen das polyamore Glück auf die Probe. Aber ihre Liebe bleibt stets stärker - inklusive harmonischem Familienalltag mit drei Kindern und kinky Sexleben.

Dieser Hintergrund illustriert wunderbar, wie Marston zur Schöpfung von „Wonder Woman“ inspiriert wurde. Sie verkörperte einen neuen Frauentyp, der seiner Meinung nach die Welt beherrschen sollte, aber die Idee einer weiblichen Superheldin kam von Elizabeth. Olive diente als visuelles Vorbild, der Lügendetektor wurde zum „magischen Lasso“, und anfangs thematisierte Marston in seinen Comics auch seine Bondage- und Fetisch-Fantasien, die er privat mit seinen Frauen auslebte.