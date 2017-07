Unter dem Motto "Rainbow is the new Black" besuchte Ex-Orange is the New Black-Star Samira Wiley (jetzt bei The Handmaid's Tale) den San Francisco Pride. Gesichtet wurden dort auch ihre Ex-Kolleginnen Taylor Schilling (Piper), Jackie Cruz (Flaca), Diane Guerrero (Maritza) und Lori Tan Chinn (Chang) und der Cast der ebenfalls recht queeren Netflix-Serie 13 Reasons Why. Und Samiras Frau Lauren Morelli (OITNB-Autorin und Produzentin) war natürlich auch dabei.