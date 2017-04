4. „Ich habe eine lesbische Tante und einen schwulen Onkel. Meine jüngere Schwester ist lesbisch – ich habe es also wohl im Blut“, sagte Schauspielerin Aubrey Plaza (Parks & Recreation) letztes Jahr der LGBT-Zeitschrift The Advocate. „Sie hat sich bei mir geoutet, als sie 17 oder 18 war, und eine Millisekunde lang war ich überrascht. Sie ist meine beste Freundin. Ich bin so froh, dass sie neulich nach L.A. und in meine Gegend gezogen ist.“ Im selben Interview outete sich die 32-Jährige auch selbst als bi (siehe Promi-Coming Outs 2016).

5. US-Fußballstar Megan Rapinoe (31), die sich 2012 outete, ist in ihrer Familie nicht die einzige, die auf Frauen steht: Auch ihre Zwillingsschwester Rachael Rapinoe, die ebenfalls Fußballprofi war, ist lesbisch. Die beiden sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch Geschäftspartnerinnen: Zusammen leiten sie Fußball-Camps und gründeten ein Klamotten-Label.