Von Karin Schupp

l-mag.de, 27.9.16 - Zwei Frauen verlieben sich, müssen ein paar Hürden überwinden, Happy End und Sexszenen, bei denen die Kamera nicht nach fünf Sekunden wegschwenkt: Nicht mehr, aber auch nicht weniger wünschen sich viele Zuschauerinnen - zumindest ab und an - von einem Lesbenfilm.

Marina Rice Bader hat mit ihrer Ex Nicole Conn in Elena Undone und A Perfect Ending bereits bewiesen, dass sie das Rezept zum 90-Minuten-Lesbenglück kennt. Und auch wenn ihre Ambitionen mittlerweile ein wenig darüber hinausgehen – siehe Anatomy of a Love Seen (L-MAG-Kritik) und Ava’s Impossible Things (L-MAG-Kritik): In Raven’s Touch hakt sie ordentlich Punkt für Punkt ab.

Raven's Touch: Verlust, Natur, Heilung - und Liebe

Für ihre „lesbische Lovestory über Verlust, Natur und Heilung“ (PR-Text) arbeitete sie mit Dreya Weber (bekannt aus dem Lesbenfilm The Gymnast) zusammen, die das Drehbuch schrieb und die Titelfigur Raven spielt.