Homosexuelles Verhalten ist bei Pinguinen nicht selten: Der Zoo in Bremerhaven berichtete schon 2005 von einem schwulen Paar, das später gemeinsam Nachwuchs großziehen durfte. Auch im Zoo von Tel Aviv leben zwei Weibchen zusammen. Dass ihre Beziehung nicht aus einem Mangel an Männchen entstanden ist, bestätigte eine Zoomitarbeiterin: „Wenn sie gewollt hätten, hätten sie es gekonnt.“ Roy und Silo aus dem New Yorker Central Park Zoo inspirierten zu dem Bilderbuch „And Tango Makes Three“, und im Hamburger Tierpark Hagenbeck lebt neben Juan und Carlos seit einem Jahr auch das Paar Stan und Ollie, das im April 2016 aus Berlin in den Hamburger Tierpark Hagenbeck umzog (dort heißen sie jetzt Grobi und Kalle). „Sie sind schwul, soweit wir wissen“, sagte damals die Berliner Zoo-Sprecherin Christiane Reiss in Bild. „Sie haben nie gebrütet. Und wenn es an die Balz ging, haben die beiden nur miteinander gebalzt.“