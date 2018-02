Bei der WM sind auch so überraschende Nationen wie der Iran, Russland und Costa Rica sowie das Team Indigenous, also indigene Einwohnerinnen aus USA, Kanada und Neuseeland, vertreten.

Besonders faszinierend am Roller Derby ist natürlich sein lesbisch-feministischer Aspekt. Heidi schätzt den Lesbenanteil bei den Spielerinnen auf „30 bis 40 Prozent“ und verweist stolz darauf, dass in ihrem Team auch zwei Paare mitspielen. „Roller Derby ist für alle offen, man braucht keinen besonderen Körperbau, es ist ein Safe Space, in dem keine nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt wird.“ Die feministischen Grundsätze und der emanzipatorische Anspruch sind übrigens auch im offiziellen Regelwerk der Women’s Flat Track Derby Association (WFTDA) formuliert.

Heute geht der Weltcup für das deutsche Team mit zwei Spielen, zunächst gegen Finnland (12:30 Uhr MEZ), dann gegen Schottland (18:00 Uhr) los.

L-MAG drückt Heidi und ihrem Team die Daumen!

Infos zur WM findet ihr hier, einen Livestream gibt es dort auch.

Team Germany finanziert seine Reise zur WM mit Merchandising-Artikeln und Spenden – hier könnt ihr stöbern und bestellen.