Von Kerstin Fritzsche

l-mag.de, 25.7.2017 - Schon seit Anfang Juli lädt der CSD-Verein in Stuttgart zum „Perspektiv-Wechsel“ ein – so das Motto des diesjährigen Christopher Street Day in der baden-württembergischen Landeshauptstadt und eine Einladung zum gemeinsamen Dialog. Rund 100 Veranstaltungen gab es seitdem in ganz Stuttgart. Höhepunkt ist die Parade am Samstag mit 80 Zugnummern und 5000 Aktiven, mit rund 200.000 Zuschauern wird gerechnet. Sie mündet in ein Straßenfest mit Bühnenprogramm auf dem Marktplatz, gefolgt von der sogenannten Hocketse, dem schwäbisch-gemütlichen Zusammensitzen, am Sonntag.

In Sachen Ehe-Öffnung hat ja inzwischen ein Perspektiv-Wechsel stattgefunden. Aber immer noch gibt es viel zu tun für Gleichstellung. Im Ländle heißt das konkret: Die Evangelische Kirche in Württemberg soll sich der Segnung von lesbischen und schwulen Paaren öffnen. Und da wurde es im Vorfeld des CSDs ganz und gar nicht gemütlich.

Prälatin fordert Ehe-Öffnung der Kirche und löst Empörung aus

Im Mai hatte die Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold in einem Interview mit der örtlichen Zeitung die Trauung gefordert. Sonst würde die Kirche beschädigt - so viele seien schon ausgetreten oder hätten sich abgewandt. Es folgte ein Sturm der Entrüstung, sowohl von Seiten der Kirchenleitung als auch in sozialen Medien und Mails. Arnold wurde beschimpft und bedroht, ihre Amtsenthebung wurde gefordert.

Kurz darauf gab Landesbischof Frank Otfried July bekannt, dass Arnold die Schirmherrschaft über den CSD zu übernehme, auch wenn sie das zuvor nicht mit der Kirchenleitung abgesprochen hatte. Es war der Versuch, die Wogen wieder zu glätten und zu einer konstruktiven, internen Diskussion zurückzukehren. Aber die Aufregung blieb.